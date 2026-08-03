Gerücht: Grand Theft Auto VI Fans können diesen Monat endlich mehr über das Spiel hören

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Grand Theft Auto VI hat sich bisher für das entschieden, was man als Hollow Knight: Silksong-Strategie bezeichnen könnte, wenn es um Marketing geht. Ein paar Trailer, eine Ankündigung, dass das Spiel vorbestellt werden kann, aber nichts so Substanzielles, wie es die Veröffentlichung des meist erwarteten Spiels aller Zeiten rechtfertigen könnte. Zumindest denken das einige Fans. Wenn du zu denjenigen gehörst, die jeden Tag Reddit nach Trailer 3 suchen, musst du jetzt vielleicht nicht mehr lange warten.

Das ist laut Insider NateTheHate, der am Wochenende sagte, dass die Leute im August das "Update, das die Leute suchen" bekommen würden. Wir hatten in der Vergangenheit gehört, dass das Marketing im Sommer richtig starten würde, und mit nur noch einem Monat Sommer scheint Rockstar und Take-Two sich alle Zeit zu nehmen, um uns in Schach zu halten.

Unsere nächste Chance auf nennenswerte Neuigkeiten ist wahrscheinlich gegen Ende dieser Woche, wenn der nächste Take-Two-Ergebnisaufruf stattfindet. Wie wir jedoch wissen, spielt der Entwickler bei Rockstar wirklich nach seinen eigenen Regeln, und realistisch gesehen könnte es jeden Tag sein, an dem wir Gameplay, einen weiteren Trailer oder etwas anderes aus Grand Theft Auto VI sehen, da wir uns dem Dreimonatspunkt nach dem Veröffentlichungsdatum nähern.