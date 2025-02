Gerücht: Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII: Remake erscheint dieses Jahr für Xbox

HQ

Vertreter von Square Enix haben mehrfach offen angedeutet, dass sie versuchen werden, alle ihre Spiele in Zukunft in so vielen Formaten wie möglich zu veröffentlichen, und ausdrücklich erwähnt, dass sie sich mehr auf die Xbox konzentrieren möchten.

Es wurde weithin gemunkelt, dass sowohl Final Fantasy XVI als auch die Final Fantasy VII: Remake-Trilogie auf Switch 2 und Xbox Series S/X erscheinen würden, und jetzt verrät uns der oft recht genaue Insider NateTheHate, was seine Quellen sagen.

Er behauptet, dass Final Fantasy XVI ziemlich bald angekündigt und für Xbox veröffentlicht wird, wahrscheinlich schon im Frühjahr. Es wird jedoch nicht für Switch 2 kommen, wo Square Enix sich stattdessen auf die Remake-Trilogie konzentriert hat. Nach Angaben von NateTheHate wird Final Fantasy VII: Remake noch in diesem Jahr für Switch 2 und Xbox Series S/X erscheinen, gefolgt von Rebirth im Jahr 2026.