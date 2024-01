Gerücht: Final Fantasy VII: Remake könnte auf dem Weg zur Xbox sein

HQ

Wenn Sie Xbox-Fans fragen, welches PlayStation-exklusive Spiel von Drittanbietern sie am liebsten auf ihrer Konsole hätten, stehen die Chancen gut, dass der Gewinner Final Fantasy VII: Remake sein wird. Bisher wurde das ehemalige PlayStation-exklusive Spiel nur für den PC veröffentlicht, aber anscheinend besteht die Chance, dass es auch bald für Xbox erscheinen wird.

Nicht nur, dass sich die Beziehungen zwischen Microsoft und Square Enix in letzter Zeit anscheinend deutlich verbessert haben, sondern auch der normalerweise zuverlässige Windows Central Editor Jez Corden sagt in der neuesten Folge des Xbox Two-Podcasts, dass er Beweise dafür hat, dass Gespräche über die Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Remake auf Xbox im Gange sind:

"Ich habe vorläufig Beweise dafür bekommen, dass es Diskussionen über Final Fantasy VII für Xbox gibt"

Wir wissen nicht, was diese Beweise sind, aber Corden liegt selten völlig falsch, so dass hoffentlich bald mehr Leute in der Lage sein werden, das gut gemachte Remake zu genießen. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht vor der Premiere von Final Fantasy VII: Rebirth am 29. Februar angekündigt, um Sonys Exklusivität nicht zu beeinträchtigen.