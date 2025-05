Gerücht: Ein Remake/Remaster des ersten Bioshock wird im Sommer enthüllt

HQ

Bioshock als Serie hat es seit der Veröffentlichung von Bioshock Infinite im Jahr 2013 keinen Titel mehr gegeben. Seitdem wurde das Studio Irrational Games geschlossen und sein Gründer Ken Levine gründete ein neues, kleineres Studio, das immer noch im Besitz von 2K ist und seitdem Judas entwickelt und daher noch nicht veröffentlicht wurde.

Obwohl Ken Levine Bioshock hinter sich gelassen hat und nicht mehr an der Serie beteiligt ist, hat 2K im Hintergrund ein weiteres Studio gegründet, Cloud Chamber Studio unter der Leitung von Kelley Gilmore, und das Studio entwickelt seit seiner Gründung im Jahr 2019 ein neues Spiel der Serie in Form von Bioshock 4. Darüber hinaus wird an einer Verfilmung des ersten Spiels für Netflix gearbeitet.

Lange Zeit hatten sowohl Bioshock 4 als auch der Film Probleme und zogen sich in die Länge und obwohl es scheint, dass der Film langsam aber sicher voranschreitet, gibt es derzeit das Gerücht, dass eine Verfilmung des ersten Spiels nicht das einzige ist, was mit dem Titel verbunden ist. Laut MP1st ist ein Remake/Remaster des ersten Bioshock in Arbeit und es ist mit Rapture verknüpft, wo Bioshock und Bioshock 2 gesetzt sind.

Dies ist so nah wie möglich an den Informationen und Gerüchten, also nehmen Sie dieses Gerücht wie immer mit einer großen Portion Salz, aber MP1st glaubt, dass ein Remake/Remaster bereits in diesem Sommer enthüllt wird. Wenn es der Fall ist, dass eine Wiederveröffentlichung des ersten Bioshock in Entwicklung ist, dann möchten sie vielleicht sogar gleichzeitig mit der Verfilmung veröffentlichen, aber das ist natürlich alles Spekulation.