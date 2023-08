Gerücht: Ein neues God of War-Spiel ist in der Entwicklung

HQ

Es scheint, dass Sony Santa Monica bereits an einem neuen God of War-Spiel arbeitet. In einer neuen Stellenausschreibung, in der ein Kampfdesigner gesucht wird, haben Fans einige Hinweise gefunden, die darauf hindeuten könnten, dass sich das Studio auf eine Rückkehr zum Franchise vorbereitet.

Es gibt zwar keine konkrete Aussage, dass der Kampfdesigner an einem neuen God of War arbeiten wird, aber es wird erwähnt, dass der Kandidat "Kenntnisse über God of War (2018) und God of War: Ragnarök (2022)" haben muss. Außerdem werden sie an einem neuen, unangekündigten Titel arbeiten.

God of War-Fans sollten jetzt die Ohren brennen, denn es scheint, dass das Franchise noch nicht ganz fertig ist. Kratos' Geschichte schien mit God of War: Ragnarök zu enden, aber es gibt immer noch viele Richtungen, in die das Franchise gehen kann. Es scheint, dass wir zumindest in Bezug auf den Kampf auch etwas Ähnliches wie in den letzten beiden Spielen sehen werden, da dies erklären würde, warum Kandidaten Erfahrung in ihnen benötigen.

Was würdest du dir von einem neuen God of War-Spiel wünschen?