Gerücht: Die letzten kostenlosen Weihnachtsspiele im Epic Games Store sind durchgesickert

Microsoft bietet Kunden vom Xbox Game Pass (10 bis 13 Euro im Monat) eine breite Palette an Spielen an, die von internen und externen Entwicklerstudios stammen. Über das...

PC-Spieler sehen moderaten Systemanforderungen von Marvel's Guardians of the Galaxy entgegen

am 21. Oktober 2021 um 11:10 NEWS. Von Alicia Chang

Anfang nächster Woche wird Marvel's Guardians of the Galaxy veröffentlicht und deshalb können wir so langsam mit dem Thema abschließen. Diese Woche wurden die offiziellen...