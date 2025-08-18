Gerücht: Die letzte Kampagnenmission von Call of Duty: Black Ops 7 ist ein Multiplayer-Extraktionserlebnis

HQ

Es scheint, dass Call of Duty: Black Ops 7 mit seinem Kampagnenfinale verrückt werden könnte, denn neue Gerüchte deuten darauf hin, dass die letzte Mission nicht nur ein großer filmischer Showdown für dich und deine Koop-Partner sein wird, sondern eine massive Extraktionsmission mit 32 Spielern.

Dieses Gerücht stammt von Quellen, die mit Insider Gaming gesprochen haben, aber es scheint, dass die letzte Mission von Call of Duty auf Avalon stattfinden wird, einer Karte, die zuvor für den Battle-Royale-Modus geplant war. Es klingt so, als müsse man mit seinem Team zusammenarbeiten, Ziele erreichen und sich zurückziehen.

Wenn man in irgendeiner Weise scheitert, scheint es, als würde sein Fortschritt in der Mission verloren gehen, wie bei anderen Extraktions-Shootern. Anscheinend wurde die Wahl für diese Mission getroffen, um die vollständige Integration mit anderen Black Ops 7-Systemen zu zeigen. Egal, ob man in der Kampagne, im Mehrspielermodus oder in Zombies spielt, der Charakter und die Waffen können immer noch EP verdienen.

Natürlich lohnt es sich, bei diesen Gerüchten eine Prise Salz zu nehmen, da noch nichts bestätigt wurde. Wir werden morgen auf der Gamescom ONL mehr über Call of Duty: Black Ops 7 erfahren.