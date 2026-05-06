Gerücht: Die Formel 1 erwägt, den Großen Preis von Bahrain im Oktober und Saudi-Arabien im Dezember zurückzuerobern

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Der Krieg im Nahen Osten führte zur Absage des Großen Preises von Saudi-Arabien und Bahrain im April, und im Gegensatz zu MotoGP oder Formel 2 wurden diese nicht neu geplant oder ersetzt, was bedeutet, dass die Formel-1-Saison 2026 kürzer sein wird, mit 22 statt 24 Rennen.

Allerdings wurde kürzlich vermutet, dass F1-CEO Stefano Domenicali darüber nachdenkt, einen "Ball zurückzuholen", wobei Bahrain der wahrscheinlichste Austragungsort für den Grand Prix ist, der laut RacingNews365 am Wochenende vom 2. bis 4. Oktober stattfinden soll. Es wird nicht einfach sein, weitere Rennen auszustatten, da nach der Sommerpause bereits 11 Grand Prix an 16 Wochenenden geplant sind, aber Bahrain würde am ersten Oktoberwochenende direkt zwischen Aserbaidschan und Singapur Platz nehmen, da der Güterverkehr im Land bleibt.

Eine weitere Möglichkeit, die in Betracht gezogen wird, wenn auch zu viele Herausforderungen darstellt, ist die Rückkehr Saudi-Arabiens im Dezember zwischen Katar und Abu Dhabi. Derzeit soll die Saison vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi enden, und es ist vertraglich vorgeschrieben, dass der Yas Marina Circuit das Finale ausrichten wird.

Der vorgeschlagene Plan sieht vor, den GP von Abu Dhabi auf den 11. und 13. Dezember zu verschieben, und Saudi-Arabien findet am 4. und 6. Dezember statt. Das würde vier Grand Prix in Folge bedeuten, nach Katar vom 27. bis 29. November und Las Vegas zwischen dem 19. und 21. November, was wahrscheinlich von Fahrern und Teams wegen der Arbeitsüberlastung protestiert würde...