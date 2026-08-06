Gerücht: Diablo IV erscheint nächsten Monat für die Switch 2 laut verifiziertem Insider

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Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Minecraft für die Switch 2 erscheint, aber das ist nicht der einzige große Titel von Microsofts Entwicklern, der bald auf Nintendos neuester Konsole verfügbar sein wird. Jetzt sagt vielleicht der zuverlässigste Insider und Leaker der Branche, billbil-kun von Dealabs, dass Diablo IV sehr bald für die Switch 2 erscheint.

Das Spiel soll angeblich entweder am 15. oder 18. September erscheinen. Er behauptet, nicht zu wissen, welches Datum es sein wird, aber er ist sich sicher, dass es eines dieser beiden sein wird. Der Preis liegt bei 62,99 £ / 69,99 € – aber für diejenigen, die auf eine physische Ausgabe hoffen, gibt es enttäuschende Neuigkeiten. Es wird tatsächlich in Geschäften verkauft, aber es wird nicht einmal eine Game Key Card sein, sondern nur ein Download-Code.

Unabhängig davon sind das gute Nachrichten. Blizzards RPG ist absolut hervorragend, angesichts all der Liebe, die Diablo IV seit seiner Veröffentlichung erhalten hat, und falls du es noch nicht gespielt hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Warum spielst du es nicht mit ein paar Freunden?