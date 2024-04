Gerücht: Der aktualisierte Xbox-Controller verfügt über einen physischen Schalter für Bluetooth oder Xbox-Modus

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde Microsoft im vergangenen Herbst von einem großen Leak getroffen, das enthüllte, dass das Unternehmen an einem neuen Modell der Xbox Series S/X und einem aufgefrischten Controller mit mehreren neuen Funktionen arbeitet.

Seitdem haben wir nichts mehr darüber gehört, aber der neue Controller ist laut mehreren bekannten Insidern und Journalisten, darunter The Verge-Redakteur Tom Warren, immer noch am Leben. Ein weiterer Gläubiger ist Jez Corden, Redakteur von Windows Central. In der neuesten Folge seines Podcasts spricht er über den Controller und erzählt uns, dass er über einen physischen Schalter verfügt, mit dem man zwischen Bluetooth und Xbox wählen kann.

Schon heute können Ihre Xbox Series S/X-Controller dies tun, wenn Sie auf die Synchronisierungstaste doppelklicken, aber ein physischer Wechsel ist unbestreitbar einfacher und wird hoffentlich dazu führen, dass mehr Leute erkennen, dass sie ihre Handyspiele und andere Dinge mit ihrem regulären Xbox Series S/X-Controller spielen können.

Dies ist jedoch keine offizielle Bestätigung, auch wenn Corden normalerweise zuverlässig ist. Ob dieser aktualisierte Controller tatsächlich kommen wird, bleibt abzuwarten, aber laut dem oben erwähnten Leak würde er noch in diesem Jahr veröffentlicht werden und Microsoft hat bestätigt, dass sie Xbox-Hardware in Arbeit haben.