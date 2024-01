Gerücht: Verbesserter Xbox-Controller immer noch auf Kurs für die Enthüllung im Mai

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatte Microsoft im letzten Herbst während der Übernahmetests von Activision Blizzard ein riesiges Leck. Eines der Dinge, die enthüllt wurden, war ein verbesserter Controller für Xbox, der mehr dem entspricht, was der PlayStation 5-Controller zu bieten hat, mit haptischem Feedback, Lautsprechern, Beschleunigungsmessern, verbesserter Qualität, leiseren Tasten/Sticks, besserer Nachhaltigkeit und so weiter.

Ist es also noch auf dem richtigen Weg? Laut Tom Warren, dem Herausgeber von The Verge, lautet die Antwort ja. In der neuesten Folge des XboxEra-Podcasts verriet er, dass der " neue Xbox-Controller im Mai angekündigt werden soll, noch vor dem Showcase im Juni". Obwohl es sicherlich keine offizielle Bestätigung ist, ist Warren in der Regel zuverlässig und hoffentlich bedeutet dies, dass wir uns darauf freuen können, diesen Sommer tatsächlich mit dem verbesserten Controller zu spielen.

Werden Sie Ihren alten Controller durch diesen neuen ersetzen, vorausgesetzt, diese Informationen stellen sich als wahr heraus?