Gerücht: Das Santa Monica Studio arbeitet an einem Titel mit weiblicher Hauptrolle im God of War-Universum

Woran arbeitet Sony Santa Monica derzeit? Wir wissen es nicht, aber in letzter Zeit gab es mehrere Lebenszeichen aus verschiedenen Quellen, und es scheint, dass Cory Barlog, eine der führenden Figuren hinter God of War, eine neue Spielereihe in Arbeit hat. Jetzt haben wir eine doppelte Dosis Informationen erhalten.

Zuerst haben wir einen ehemaligen Mitarbeiter des Studios, der dort fünf Jahre als leitender Autor gearbeitet hat und auf LinkedIn schreibt, dass es tatsächlich eine neue Spieleserie ist, aber tatsächlich im God of War-Universum spielt:

"Hat bei Sony Santa Monica Studio bei Sony Santa Monica bei der Entwicklung der narrativen Vision und der kreativen Ausrichtung für ein neues Franchise im God of War-Universum mitgewirkt, indem Charaktere, Handlungsstränge und originelle Hintergrundgeschichte entwickelt wurden, die das gefeierte IP erweiterten. Integrierte Geschichte mit Gameplay und Worldbuilding durch Skripte und narrative Inhalte, wobei disziplinübergreifend zusammengearbeitet wurde, um emotional getriebene Erlebnisse für ein globales Publikum zu bieten. Hat zu langfristiger Erzählung und Franchise-Strategie beigetragen."

Dies veranlasste den oft verlässlichen Insider NateTheHate, sein Wissen über die Angelegenheit zu teilen und hinzufügte, dass "die Hauptfigur Faye sein wird", auch bekannt als Laufey der Gerechte. Offenbar können wir uns auch auf einige interessante Änderungen freuen, denn das "Gameplay soll sich von den nordischen God of War-Spielen unterscheiden und mit mehr Fokus auf Action liegen." Wir erfahren außerdem, dass es dieses Jahr vorgestellt und in der ersten Hälfte des Jahres 2027 veröffentlicht wird.

Natürlich wurde dies von Sony Santa Monica noch nicht bestätigt, also nimm es vorerst mit Vorsicht, aber das LinkedIn eines prominenten Mitarbeiters und NateTheHate liegen immer noch deutlich über dem Durchschnitt, was die Glaubwürdigkeit der Quellen angeht.