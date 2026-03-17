Gerücht: Das nächste Pokémon Legends-Spiel lässt sich von Pikmin inspirieren

HQ

Es scheint, dass der Entwickler Game Freak es geliebt hat, bahnbrechende Konzepte durch seine eigene Legends-Reihe einzuführen, diese später dann in die Hauptspiele umzusetzen. Jedenfalls scheint es, als würde der nächste Legends-Titel erneut die Grenzen dessen verschieben, was ein Pokémon-Spiel sein kann.

Informationen und begleitende Screenshots wurden über X vom Insider Light geleakt. Wie immer sollte man das mit Vorsicht genießen, obwohl wir wissen, dass in der Vergangenheit genaue Informationen und grafische Inhalte zu kommenden Pokémon-Spielen durchgesickert sind.

Laut dem Insider spielt das Spiel in der Galar-Region und soll etwa 2028 veröffentlicht werden. Interessanterweise zieht es Berichten zufolge starke Inspiration aus der Pikmin-Reihe:

"Das nächste Pokémon Legends-Spiel:

Pokémon Legends: Galar / Project Ringo (2028 oder später) – ein Pikmin-ähnliches Spiel, in dem du Gruppen von bis zu 30 Pokémon kommandieren kannst.



Angesiedelt im alten Galar, 1000 Jahre bevor Pokébälle nicht existierten.



Schließe wilde Allianzen mit Pokémon, um gegen riesige Dynamax-Gegner zu kämpfen.



Thema: "KI × Physik" – mit Schwerpunkt auf Pokémon-Verhalten, Gruppendynamik und Umweltinteraktion.



Ziel: Den ersten Gigamax-Pokéball mit uralter Technologie herstellen.



Nehmen Sie das alles mit Vorsicht, aber klingt das für Sie spannend?