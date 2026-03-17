Gerücht: Das nächste Pokémon Legends-Spiel lässt sich von Pikmin inspirieren
Anscheinend steuerst du bis zu 30 Pokémon gleichzeitig.
Es scheint, dass der Entwickler Game Freak es geliebt hat, bahnbrechende Konzepte durch seine eigene Legends-Reihe einzuführen, diese später dann in die Hauptspiele umzusetzen. Jedenfalls scheint es, als würde der nächste Legends-Titel erneut die Grenzen dessen verschieben, was ein Pokémon-Spiel sein kann.
Informationen und begleitende Screenshots wurden über X vom Insider Light geleakt. Wie immer sollte man das mit Vorsicht genießen, obwohl wir wissen, dass in der Vergangenheit genaue Informationen und grafische Inhalte zu kommenden Pokémon-Spielen durchgesickert sind.
Laut dem Insider spielt das Spiel in der Galar-Region und soll etwa 2028 veröffentlicht werden. Interessanterweise zieht es Berichten zufolge starke Inspiration aus der Pikmin-Reihe:
"Das nächste Pokémon Legends-Spiel:
Pokémon Legends: Galar / Project Ringo (2028 oder später) – ein Pikmin-ähnliches Spiel, in dem du Gruppen von bis zu 30 Pokémon kommandieren kannst.
- Angesiedelt im alten Galar, 1000 Jahre bevor Pokébälle nicht existierten.
- Schließe wilde Allianzen mit Pokémon, um gegen riesige Dynamax-Gegner zu kämpfen.
- Thema: "KI × Physik" – mit Schwerpunkt auf Pokémon-Verhalten, Gruppendynamik und Umweltinteraktion.
- Ziel: Den ersten Gigamax-Pokéball mit uralter Technologie herstellen.
Nehmen Sie das alles mit Vorsicht, aber klingt das für Sie spannend?