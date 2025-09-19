Gerücht: Das nächste God of War-Spiel hat ägyptischem Setting

HQ

Seit der Veröffentlichung von God of War: Ragnarök sind in diesem Jahr drei Jahre vergangen, und obwohl wir von einem God of War-Metroidvania gehört haben, das bald erscheinen wird, ist anscheinend auch der nächste Hauptteil der Serie in Arbeit, in dem Kratos seine kalte, nordische Umgebung für ein wärmeres Klima aufgibt.

Das ist, wenn man Tom Henderson von Insider Gaming glauben darf. In der neuesten Folge des Insider Gaming Podcasts (via TheGamer) behauptet Henderson, dass wir Kratos in der nächsten großen Veröffentlichung von God of War mit einem ägyptischen Schwert in der Hand zurückkehren sehen werden.

Dies deutet stark darauf hin, dass Kratos in seinem nächsten God of War-Auftritt gegen Anubis, Thoth, Ra und dergleichen antreten wird. Ägypten ist schon seit einiger Zeit ein beliebter Setting-Vorschlag der Fans, und obwohl Kratos' Geschichte in Ragnarök ein Happy End hatte, gibt es immer noch viele Pantheons, die es zu Fall zu bringen gilt. Wie immer bei Gerüchten wie diesen, sollte man sie mit Vorsicht genießen, aber wir hoffen, dass wir bald ein offizielles Update darüber erhalten können, wohin Kratos' Reise als nächstes geht.