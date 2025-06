Gerücht: Das God of War Metroidvania-Spin-off intern auf 2026 verschoben

HQ

Die Veröffentlichung des nächsten God of War -Spiels wurde anscheinend intern verschoben. Das Spiel, das anscheinend eher ein 2,5D-Metroidvania-Titel ist als die mitreißenden Actionspiele, die wir von der Serie gewohnt sind, wird nun voraussichtlich im Jahr 2026 erscheinen.

Diese Information stammt von Brancheninsider Jeff Grubb, der sagte, dass das Spiel noch in Arbeit ist, aber nicht in diesem Jahr erscheinen wird. Andere Gerüchte besagen auch, dass der Umfang des Projekts erweitert wurde, einschließlich der vollständigen Sprachausgabe.

Es ist schwer zu sagen, was man von diesem God of War Spin-off erwarten kann. Es kommt nicht von Sony Santa Monica, aber es wird wahrscheinlich eine hohe Qualität beibehalten, wenn man den Standard bedenkt, den andere Einträge in der Franchise gesetzt haben. Vielleicht können wir bald eine offizielle Enthüllung sehen, damit die Fans wissen, worauf sie sich nächstes Jahr freuen.