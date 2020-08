Gerücht: Crysis Remastered scheint am Freitag veröffentlicht zu werden

Es scheint, dass dem Youtube-Kanal Playstation Access ein kleines Malheur geschehen ist. In ihrem Youtube-Video war, bevor es auf privat gestellt wurde, kurz zu sehen, dass die Playstation-4-Version von Crysis Remastered noch diese Woche erscheinen wird. Bereits am Freitag, dem 21. August, soll das Spiel auf der Plattform bereitstehen. Dass dieser Kanal ein Datum anzeigt, kommt einer offiziellen Ankündigung bereits sehr nahe, ist es aber noch nicht. Der Channel wird von Playstation UK betrieben, da sind also keine Amateure am Werk. Crytek selbst hat bisher keinen Termin bestätigt, aber wir sind sehr gespannt, was sie in dieser kurzen Zeitspanne alles umgesetzt haben... Die Veröffentlichung des Remasters wurde zurückgestellt, nachdem sich die Fans über einen geleakten Trailer über die Grafik des Spiels lustig gemacht haben.

