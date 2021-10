Gerücht: Bluepoint Games soll sich als Nächstes womöglich Bloodborne vorknöpfen

HQ

Colin Moriarty ist ein gut vernetzter Mann, der früher bei IGN gearbeitet hat, bevor er mit seinem Kollegen Greg Miller und ein paar anderen Personen "Kinda Funny" gründete (und sich schließlich auch wieder davon trennte). Moriarty war als jemand bekannt, der viele Freunde bei Sony hat und belastbare Quellen kennt, um noch vor vielen anderen über aktuelle Entwicklungen Bescheid zu wissen.

Dass der sehr sonst zuverlässige Amerikaner also ausgerechnet auf Twitter ausplappert, dass sich "Bluepoint möglicherweise auf einer Reise nach Yharnam" befinde, hat nicht nur uns ins Staunen gebracht. Er fügt zwar hinzu, dass diese Gerücht nur auf dem Buschfunk basiert, aber er wird das vermutlich nicht ohne Grund teilen.

Yharnam ist der zentrale Schauplatz von Bloodborne, einem hervorragenden Action-Rollenspiel aus dem Hause FromSoftware. So manch ein Spieler wünscht sich, das Game eines Tages mit mindestens 60 Bildern pro Sekunde in einer technisch überlegenen Version spielen zu können. Im Gegensatz zu anderen Sony-Spielen scheint das bei diesem Titel aber nicht so leicht umsetzbar zu sein (obwohl es Modder bereits geschafft haben).

Bluepoint sind die Macher der Remakes von Shadow of the Colossus und Demon's Souls und sie bringen eine beachtenswerte Expertise mit, wenn es um die Restaurierung alter Spiele geht. Das Studio ist vor kurzem von Sony aufgekauft worden und bei dieser Gelegenheit haben sie bestätigt, dass sie an irgendetwas arbeiten. Schauen wir mal, ob sich hinter Moriartys Worten auch diesmal ein Fünkchen Wahrheit verbirgt. Wie bei all diesen Nachrichten empfehlen wir, geduldig zu bleiben.