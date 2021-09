Sony kauft Bluepoint Games, Entwickler der Demon's-Souls- und Shadow-of-the-Colossus-Remakes

HQ

Als das finnische Entwicklerstudio Housemarque Ende Juni ein Teil der Worldwide Playstation Studios wurde, gab die japanische Playstation-Abteilung von Sony aus Versehen bekannt, dass auch Bluepoint Games erworben worden sei. Damit war die Katze aus dem Sack, obwohl die Nachricht schnell wieder gelöscht wurde und die Entwickler stolz von ihrer Selbstständigkeit sprachen.

Heute denkt daran keiner mehr, denn die Studioakquise ist nun offiziell. Bluepoint wird in Zukunft also exklusive Spiele für Sony anfertigen - sprich genau das, was sie schon seit vielen Jahren machen. In der Vergangenheit haben sie unter anderem an der Metal Gear Solid HD Collection und an den beiden Remakes zu Shadow of the Colossus und Demon's Souls gearbeitet.