Gerücht: Bethesda übergibt Fallout 5 an ein anderes Studio, während es an The Elder Scrolls VI arbeitet

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Wenn wir dieses Jahr Grand Theft Auto VI bekommen, dann scheint es, als hätte Bethesda mit Blick auf 2027 und darüber hinaus den ultimativen Druck, für zwei der meisterwarteten Spiele aller Zeiten verantwortlich zu sein. The Elder Scrolls VI und Fallout 5 sind jeweils für Millionen von Fans wichtig, aber da an ersterem Spiel weitergearbeitet wird, könnte es Jahre dauern, bis wir letzteres sehen.

Laut ehemaligen Bethesda-Entwicklern scheint das mögliche Warten auf Fallout 5 Bethesda dazu zu bringen, während der Arbeit an TES VI ein anderes Studio zu suchen, um das Spiel zu entwickeln. Im Gespräch mit Kiwi Talkz sagte der ehemalige Charakterkünstler Jonah Lobe, er wäre nicht überrascht, wenn das der Fall sei.

"Es würde mich nicht wundern, wenn Bethesda Fallout 5 an ein anderes Studio weitergegeben hätte, denn ich glaube, sie machen das schon immer mehr", sagte er. "Ich habe das Gefühl, wie bei Elder Scrolls 6 sind die Erwartungen hier über dem Bildschirm, und sie haben damit wirklich alle Hände voll zu tun."

Es wäre sicherlich anders, wenn ein anderes Studio die Entwicklung eines Hauptteils in einer Bethesda-Reihe übernehmen würde. Andere Entwickler haben bereits Spin-offs und Remasters gedreht, aber da Bethesda länger für die Entwicklung seiner Spiele braucht und Fans nach mehr Fallout verlangen, könnte es der schnellste Weg sein, den nächsten Teil der Reihe zu liefern.