George R.R. Martin über Andor: "Es ist schön zu sehen, dass jemand Science-Fiction richtig macht"

Es stellt sich heraus, dass George R.R. Martin, wie so viele andere, ein großer Fan von Andor ist. Während die Fans weiterhin durch Martins Not a Blog stöbern, in der Hoffnung, mehr Details über die immer erwarteten Winde des Winters zu finden, gab der Autor einen Einblick in seine Gedanken zu den jüngsten Filmen und Fernsehen.

Martin begann den Blog mit einem Lob für Superman und sagte, James Gunns DCU-Auftakt sei "einer der besten Superman-Filme seit langer Zeit... vielleicht jemals", lobte er Rachel Brosnahan als Lois Lane, Nicholas Hoult als Lex Luthor und "das Kind im Umhang", alias David Corenswet.

Dann wendet sich Martin dem Fernsehen zu, wo er, nachdem er Murderbot gelobt hat, beschließt, alles auf Andor zu setzen. "Mit Abstand das Beste aus den Star Wars-Spin-offs" Martin schreibt. "Sah umwerfend aus, Diego Luna war erstklassig und es gab einen Realismus und eine Spannung in der Geschichte, die den meisten anderen Spin-offs leider fehlte. Es ist schön zu sehen, dass jemand Science-Fiction richtig macht."

Nach der zweiten und letzten Staffel erhielt Andor mehrere Emmy-Nominierungen, obwohl Diego Luna und Genevieve O'Reilly deutlich brüskiert wurden. Zumindest gibt es außerhalb der Preisverleihungen viel Anerkennung für ihre Leistungen.