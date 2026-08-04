George R.R. Martin gibt ein seltenes Update zu seinem Blog

HQ

Man muss manchmal Mitleid mit George R.R. Martin haben. Er wird dieses Jahr 78, und in diesem Alter sind die meisten Männer in Rente gegangen und verbringen ihre Tage damit, zu entspannen und Kreuzfahrten zu buchen. Er muss sich aber an einen Schreibtisch setzen und in seiner weitläufigen Fantasiewelt tippen, denn die Leute können nicht aufhören, ihn wegen einer der größten Buchreihen unserer Zeit zu nerven.

Zum ersten Mal seit Monaten tippte Martin selbst einen Beitrag auf seiner Not a Blog-Seite, in dem er nicht darauf einging, wo er sich mit A Dream of Spring, Winds of Winter oder irgendwelchen ASOIAF-Werken beschäftigte. Er lobte A Knight of the Seven Kingdoms nicht, noch kritisierte er die neueste Staffel von House of the Dragon. Stattdessen hat Martin uns einen ziemlich bewegenden Beitrag mit viel Perspektive gegeben.

"Es ist schon eine Weile her, ich weiß. Mein letzter Blogbeitrag erschien hier am 19. Februar. Die Beiträge, die danach kamen, wurden von meinen mächtigen Handlangern gemacht. Ich habe das Glück, ein großartiges Team von Assistenten zu haben... obwohl ich selbst mit ihrer Hilfe immer weiter zurückfiel", schrieb Martin.

"Dieses Jahr war... Stressig, gelinde gesagt. So viel ist passiert, es war überwältigend. Einige großartige Dinge, aufregende Dinge. Träume, die wahr werden. Aber es gab auch Albträume. Ich habe Freunde verloren. Ich habe mit Traurigkeit und Depression gekämpft. Das Schlimmste könnte noch kommen. Ich bin letzten September siebenundsiebzig geworden, und ich sage dir, alt zu werden macht keinen Spaß. Aber es gab auch großartige Zeiten. Ich schätze, so ist das Leben eben eben. Natürlich wusste ich das. Wenn du meine Geschichten gelesen hast, weißt du das. So viel zu posten... Ich werde versuchen, ein paar nachzuholen... Und meine Handlanger werden helfen... aber meine Posten sind wahrscheinlich zu kurz und überstürzt."

Martin schloss mit einer Anspielung auf A Knight of the Seven Kingdoms ab, der neun Emmy-Nominierungen erhielt, und sagte, er werde sein Möglichstes tun, um bei der Preisverleihung die Leute anzufeuern, die an der Show gearbeitet haben. Abgesehen davon, wie er es sagt, scheint George im Moment größere Probleme zu haben als Winds.