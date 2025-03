George Miller hat eine weitere Mad Max-Filmidee im Kopf

HQ

Während sich Furiosa: A Mad Max Saga als unterhaltsamer Kinobesuch erwies, lieferte der Prequel-Streifen nicht ganz das gleiche kritische Erlebnis wie sein Vorgänger Mad Max: Fury Road. Der von Anya Taylor und Joy inszenierte Film hat die Welt auch nicht gerade umgehauen, mit weniger als 175 Millionen US-Dollar an Ticketverkaufseinnahmen, was in Anbetracht seines Budgets auf 168 Millionen US-Dollar geschätzt wurde (und die Marketingkosten nicht eingerechnet hat, wie Screen Rant berichtet), was ziemlich bestätigt, dass es im kommerziellen Sinne ein Flop war... Auch wenn zu beachten ist, dass auch nach der Veröffentlichung mehr Einnahmen aus Digital und On-Demand generiert worden wären. Warum bringen wir das zur Sprache? Denn auch wenn Mad Max in letzter Zeit nicht der lukrativste Darsteller in den Kinos war, hat Regisseur George Miller eine andere Idee für das Franchise im Kopf.

Im Gespräch mit Vulture verriet Miller, dass inmitten einer Reihe von Ideen und Geschichten, die er im Kopf hat, eine weitere Reise in die Wasteland ist. Uns wird nicht gesagt, wie diese Idee aussehen wird oder um welche Figur sie sich drehen wird (vielleicht Mad Max diesmal...?), aber was der Regisseur bestätigt hat, ist, dass er es nicht eilig hat, es zu machen.

"Wir haben ein anderes Drehbuch. Aber nachdem ich das schon lange genug mache und mich an das Geschichtenerzählen gewöhnt habe, habe ich viel zu viele Geschichten – nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in Form von Drehbüchern oder zumindest sehr detaillierten Notizen, die in Reichweite von Drehbüchern sind. Ich bin wirklich ein professioneller Tagträumer. Das wurde als mein großes Defizit als Kind angesehen: "George würde in der Schule besser sein, wenn er nicht so viel tagträumt" stand auf meinem Zeugnis.

"Es gibt also viele Geschichten. In der Tat ist einer von ihnen ein Mad Max. Das ist nichts, was ich als nächstes tun würde, denn es gibt zwei Dinge, die ich als nächstes tun möchte. Aber ob sich die Planeten, aus welchem Grund auch immer, ausrichten, kann man nie sagen. Zu oft steht man Schlange, um einen Film zu drehen, und dann passiert etwas. Einige Dinge fügen sich zusammen und andere nicht, also kann ich nur sagen, dass wir sehen werden."

Möchten Sie noch einen Mad Max Film sehen? Es sollte gesagt werden, dass Miller 80 Jahre alt ist, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht allzu viele neue Filme von dem geschichtsträchtigen Regisseur erwarten sollten. Davon abgesehen sind Martin Scorsese und Ridley Scott beide älter, wobei Scott sogar fast 88 Jahre alt ist...