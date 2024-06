Furiosa verliert in den Kinos an Schwung und schneidet schlechter ab als erwartet

HQ

Der Treibstofftank für George Millers neuestes Kapitel in der Mad Max -Saga scheint fast leer zu sein. Die Ticketverkäufe an den Kinokassen sind enttäuschend und insgesamt hat es der postapokalyptische Film nur geschafft, 114 Millionen Dollar an Ticketeinnahmen zu erzielen (danke, Box Office Mojo), was auf dem Papier ziemlich gut klingt, aber weit unter dem liegt, was von ihm erwartet wurde.

Es lohnt sich, das beträchtliche Budget des Films von 168 Millionen Dollar zu berücksichtigen, das die Kosten für das Marketing noch nicht einmal einschließt und im Gegenzug ein ziemlich düsteres Bild für Furiosa zeichnet, da es nicht so aussieht, als würde es seine Produktionskosten auch nur annähernd wieder hereinholen.

Hast du Furiosa: A Mad Max Saga gesehen und warum glaubst du, dass das Publikum nicht in Scharen kommt, um es zu sehen?