Geoff Keighley war von der Oscar-Verleihung 2026 "enttäuscht und untröstlich"

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Geoff Keighley hat erklärt, warum er von der Ausstrahlung der 98. jährlichen Academy Awards-Verleihung "enttäuscht und untröstlich" zurückgelassen wurde. Der Schöpfer und Gastgeber der Game Awards war besonders frustriert darüber, dass sein verstorbener Vater, David Keighley, nicht im In Memoriam-Abschnitt der Sendung enthalten war.

Falls Sie es nicht wissen: David Keighley war der erste Chief Quality Officer von IMAX, der eine großartige Zukunft für das Format sicherte, auf dem viele von uns Filme wie Dune, Sinners und Oppenheimer gesehen haben. Ohne David Keighley hätten wir diese Filme vielleicht nicht für IMAX gesehen, und so haben ihm seine Beiträge zum Format sicherlich ein Vermächtnis unter Filmfans eingebracht.

In der Sendung wurde Keighley jedoch nicht im In Memoriam-Abschnitt aufgeführt. Wie unter Geoff Keighleys Tweet angemerkt wurde, ist David auf der Website der Academy vertreten. Der Schaden mit Geoff scheint jedoch bereits angerichtet zu sein.

"So unglaublich enttäuscht und untröstlich, dass die #Oscars und AMPAS beschlossen haben, meinen Vater David Keighley und seine unermesslichen Beiträge zu IMAX und Kino nicht in den In Memoriam-Abschnitt der Sendung einzubeziehen," schrieb Keighley. "Ich werde es nie vergessen."

Es scheint, als würde Geoff Keighley sich nun Josef Fares mit seinen Gefühlen rund um die Oscars anschließen.