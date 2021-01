GenDesign enthüllt neues Artwork aus ihrem nächsten Spiel

You're watching Werben

Viele ehemalige Mitglieder vom legendären Team Ico arbeiten heute unter Führung des Game-Designers Fumito Ueda bei einem eigenständigen Unternehmen namens GenDesign, das losgelöst von Sony existiert. Die Firma arbeitet an einem neuen Spiel, das in Zusammenarbeit mit Epic Games entsteht und es gibt nun ein kleines Lebenszeichen von diesem Vorhaben. In einem Neujahrsgruß von GenDesign befindet sich in der Ziffer 1 ein Bildausschnitt dieses noch unbenannten Spiels. Viel sagt dieser Teaser nicht aus, aber rein optisch scheint der einsame Held in einer großen Welt zu den vorherigen Werken zu passen.