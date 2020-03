Epic Games stellt Distributionsvertrag mit führenden Indie-Teams vor

Epic Games gilt als aggressiver Publisher, der Steam die Vorherrschaft am PC-Markt streitig machen möchte. Das Unternehmen bietet Entwicklern auf ihrer Distributionsplattform exklusive Abkommen und Bonuszahlungen an, wenn sie die eigenen Spiele (zeit-)exklusiv im Epic Games Store bereitstellen. Der Shop tritt außerdem einen größeren Anteil an die Ersteller dieser Produkte ab, als es der Konkurrent Valve im Steam-Store tut. Die Konditionen sind aus wirtschaftlicher Sicht also durchaus interessant.

Letzte Woche haben wir über Remedy Entertainment berichtet, die ein Multiplattformspiel mit einem bis dato unbekanntem Publisher eingegangen sind. Dieser Vertragspartner ist Epic Games und er möchte die Finnen und weitere Studios strategisch mit einer groß angelegten Partnerschaft unterstützen. Sie decken 100 Prozent der laufenden Entwicklungskosten ab, was Dinge wie Qualitätssicherung, Lokalisierung, Marketing und Distribution umfasst. Im Gegenzug dafür erarbeiten die Entwickler ein Produkt, das Epic auf mehreren Plattformen und Systemen veröffentlichen darf. Je nach Vertrag erhalten die Partnerstudios mindestens 50 Prozent des Verkaufserlöses und (was für viele Teams sehr spannend ist), sie behalten die kreativen Rechte an ihrem geistigen Eigentum.

Neben Remedy hat Epic Games zwei weitere Studios unter Vertrag genommen: Playdead, die Entwickler von Inside und Limbo, sowie das Team von Fumito Ueda - genDesign, die uns 2016 The Last Guardian beschert haben. In den kommenden Monaten sollen laut Epic Games weitere Partner in diese Initiative aufgenommen werden und an Vorhaben arbeiten, die auf mehreren Plattformen bereitstehen.