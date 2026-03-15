Genau wie ihr Tabletop-Gegenstück können Necrons in Warhammer 40,000: Dawn of War IV von den Toten auferstehen

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Warhammer 40.000 scheint ein unglaublich schwieriges Universum zu sein, denn je nachdem, welchen Codex man liest, scheint jede Fraktion die härtesten, gemeinsten und coolsten Typen zu sein. Die Tyraniden haben genug Zahlen, um die Galaxie zehnmal zu verschlingen, die Drukhari können buchstäblich Sonnen stehlen, und die Necrons stehen einfach wieder auf, nachdem sie eine tödliche Wunde erlitten haben.

Für die Einzelspieler-Kampagne von Warhammer 40,000: Dawn of War IV erklärte der leitende Spieledesigner von King Art Games, Elliott Verbiest, dass Balance nicht immer ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass sich Fraktionen so anfühlen wie in der Lore und im Tabletop. Necrons zum Beispiel erhalten die Nutzung einer Auferstehungskugel, um ihre Einheiten zurückzuholen.

"Wenn man zum Beispiel im Einzelspielermodus spielt, fühlt sich Resurrection Orb großartig an." sagte Verbiest (über PC Gamer). "Eure Einheiten wurden besiegt, hier ist etwas, das sie alle zurückbringt. Klingt in einem Mehrspielermodus nicht besonders gut."

Für den Mehrspielermodus wurde die Mechanik geändert, sodass die Spieler Einheiten zurückbringen können, allerdings deutlich langsamer. "Wir haben es jetzt so vermittelt, dass es auch anderen Spielern eine Form von Gegenspiel bietet." sagte Verbiest. "Du kannst die Strukturen zerstören, es dauert Zeit, bis die Necron-Einheiten zurückkehren, also gibt es ein Zeitfenster, in dem du in dieser Zwischenzeit Dinge tun kannst. Das sind die Dinge, die wir in Betracht gezogen haben, um diese Kernfantasie weiterhin zu vermitteln, und besonders bei den Kampagnen geben wir uns für solche Sachen voll aus."

Es scheint, als würden die Spieler das Spiel wirklich mögen, denn Verbiest sagte auch, dass ein Hauptfeedback darin besteht, den Kampf zu verlangsamen, da sich das Spiel so gut anfühlt, dass die Spieler nicht wollen, dass ein Kampf vorbei ist.