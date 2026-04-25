Gen V wurde abgesetzt, aber die Charaktere kehren zurück

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Noch im Oktober endete die zweite Staffel von Gen V und erzielte konstant hohe Einschaltquoten. Der Konsens unter den Fans war, dass die zweite Staffel dieses Spin-offs tatsächlich besser war als die vierte Staffel von The Boys, zumindest laut Rotten Tomatoes, wo Gen V: Staffel 2 eine Zuschauerwertung von 71 % erhielt, verglichen mit 54 % für The Boys: Season 4.

Aber... wie wir wissen, ist Qualität keine Garantie für eine Fortsetzung, und nun berichtet Deadline, dass dies das Ende der Abenteuer an der Godolkin University markiert. Es wird kein Grund genannt, aber Asa Germann (der eine der Hauptrollen spielt, Samuel "Sam" Riordan) ist bereits zu Frisco King in Paramount+ gewechselt, während Chance Perdomo (der Andre Anderson spielte) vor Staffel zwei bei einem Motorradunfall ums Leben kam, was möglicherweise eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat.

Aber das heißt nicht, dass wir die letzten Charaktere gesehen haben. Showrunner Eric Kripke bestätigt, dass mehrere von ihnen in The Boys: Staffel 5 auftreten werden, die gerade ausgestrahlt wird und sich bereits zur Hälfte der Staffel befindet, und dass sie auch im nächsten großen Projekt dieses Universums auftreten werden, nämlich in Vought Rising von 2027.

Was hast du von Gen V gehalten und wirst du es vermissen?