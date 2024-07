Gen V Staffel 2 soll 2025 Premiere feiern

HQ

Das Boys-Spin-off Gen V erwies sich als beliebt, als es 2023 für Amazon auf den Markt kam, und während wir bis 2026 warten werden, bis wir das Finale der Geschichte von Butcher and Homelander zu sehen bekommen, haben wir vielleicht eine weitere Staffel unserer Superhelden-College-Zeit, um diese Lücke zu füllen.

Laut einem Interview mit dem Chef der Amazon MGM-Fernsehstudios, Vernon Sanders von The Wrap, könnte sich die zweite Staffel von Gen V auf eine Veröffentlichung im Jahr 2025 vorbereiten. "Wir sind jetzt in Produktion. Wir sind jetzt seit mehreren Wochen in Produktion, wahrscheinlich ein oder zwei Monate, und ich hoffe, dass es nächstes Jahr erscheinen wird", sagte Sanders.

Wir haben kein genaueres Zeitfenster, wann diese Veröffentlichung sein könnte, aber die Mitarbeiter, die an Gen V arbeiten, werden sich wahrscheinlich Zeit dafür lassen. Nach dem tragischen Verlust von Chance Perdomo Anfang des Jahres gab es einige bedeutende Änderungen an der Geschichte, und wir müssen abwarten und sehen, wie es weitergeht.