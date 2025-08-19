Gegen zwei deutsche Pokalspiele wegen rassistischer Beleidigungen gegen Spieler ermittelt

HQ

Rassismus befleckt den Fußball erneut, diesmal in der ersten Runde des DFB-Pokals, dem deutschen Pokal, der am Wochenende stattfand (mit zwei weiteren Spielen, darunter das Debüt von Bayern München im Pokal, in der nächsten Woche). Zwei Spiele wurden vorübergehend unterbrochen: Lokomotive Leipzig gegen Schalke 04 und Eintracht Stahnsdorf gegen Kaiserslautern am Sonntag wegen Zwischenfällen, bei denen Zuschauer Spieler beleidigten.

Im Spiel der Schalker wurde der in Deutschland geborene Christopher Antwi-Adjei, der Ghanas Nationalteam spielt und in der Nachspielzeit das einzige Tor des Spiels erzielte, von den Fans beleidigt. "Ich möchte die Worte, die verwendet wurden, nicht wiederholen, aber es ist enttäuschend. Ich bin nicht der Typ, der nach Hause geht und weint, aber es ist trotzdem enttäuschend, dass so etwas heutzutage auf dem Spielfeld passiert", sagte er dem Fernsehsender Sky TV via DW.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) leitete daraufhin eine Untersuchung der Vorfälle mutmaßlicher rassistischer Übergriffe ein. "Der Aufsichtsrat untersucht die Vorfälle und leitet Ermittlungen gegen die jeweiligen Vereine ein", sagte ein Sprecher des DFB. Die Vorfälle erreichten FIFA-Präsident Gianni Infantino, der sagte, er erwarte, dass der DFB nachforscht und aufklärt, was passiert ist. "Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Spieler respektiert und geschützt werden und dass die Organisatoren und Strafverfolgungsbehörden geeignete Maßnahmen ergreifen."

Denken Sie daran, dass die Bundesliga an diesem Wochenende mit dem Spiel Bayern gegen Leipzig am Freitag, 22. August, um 20:30 Uhr MESZ und 19:30 Uhr BST in die Saison startet.