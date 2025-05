Gears of War: Reloaded angekündigt für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Gears of War, eines der kultigsten Spiele für Xbox 360, erhält diesen Sommer eine Remastered-Edition. Und das Überraschendste von allem ist, dass es nicht nur auf Xbox, sondern auch auf PlayStation 5 erscheint. Dieses Spiel mit dem Titel Gears of War: Reloaded wird kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum des Spiels erscheinen (es wurde 2006 veröffentlicht) und wurde mit 4K-Auflösung, 120 FPS und allen herunterladbaren Inhalten von Anfang an neu gemastert (einschließlich klassischer Charaktere und Kosmetika) und wird während der Kampagne keine Ladebildschirme sowie verbesserte Schatten und Reflexionen haben.

Und zum ersten Mal wird Gears of War auf PlayStation spielbar sein. Es wird ein Multiplattform-Titel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Xbox PC, Xbox Cloud Gaming und Steam) zu einem sehr günstigen Preis von 39,99 $ sein. Natürlich wird es am ersten Tag mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass starten.

Gears of War: Reloaded wird es auch Crossplay und Cross-Progression geben, so dass dein Kampagnen- und Multiplayer-Fortschritt auf alle Geräte und Konsolen übertragen wird, und das schließt natürlich auch das kooperative Spiel ein. Es wird auch einen geteilten Bildschirm geben.

Für Xbox-Nutzer, die die digitale Version von Gears of War: Ultimate Edition vor der heutigen Ankündigung gekauft haben, wird Gears of War Reloaded ein kostenloses Upgrade sein, wenn es am 26. August erscheint.