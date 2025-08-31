Gears of War Reloaded erreicht eine Million Spieler in nur vier Tagen

HQ

Nur vier Tage nach ihrer Veröffentlichung hat die neue Ausgabe von Gears of War über eine Million Spieler erreicht. Der Meilenstein wurde in den sozialen Medien bestätigt, wo auch darauf hingewiesen wurde, dass dieser Erfolg in vielerlei Hinsicht das Ende des Konsolenkriegs symbolisiert. Der Trend ist eindeutig: Sony und Microsoft entfernen sich von strikter Exklusivität, einem Konzept, das mittlerweile so gut wie tot und begraben scheint.

Dies ist das erste Mal, dass Gears of War auf PlayStation erhältlich ist, und die neue Reloaded-Edition hat sich nicht nur auf Sonys Konsole, sondern auch auf Steam, Xbox und Game Pass als beliebt erwiesen. Mit Blick auf die Zukunft sind weitere Multiplattform-Veröffentlichungen auf dem Weg, wobei der nächste große Titel Gears of War E-Day ist, der bereits für PlayStation 5 im nächsten Jahr bestätigt wurde. Und wer weiß - vielleicht sehen wir sogar, dass eines der Flaggschiff-Franchises von Sony in naher Zukunft seinen Weg auf die Xbox findet.