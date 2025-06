Gears of War: Reloaded Beta-Codes werden ausgegeben

HQ

Wie ihr vielleicht wisst, läuft sowohl an diesem als auch am nächsten Wochenende eine Gears of War: Reloaded -Beta, an der ihr teilnehmen könnt, wenn ihr den Game Pass abonniert, das Spiel vorbestellt habt - oder die Gears: Ultimate Edition besitzt.

Und jetzt berichten mehrere Leute, darunter der Bluesky-Benutzer Wario64, dass Microsoft damit begonnen hat, Codes über Xbox an Besitzer von Gears: Ultimate Edition zu senden. Achten Sie darauf, Ihre DMs zu überprüfen, und es scheint, dass selbst diejenigen, die die physische Ausgabe gespielt haben, auch Codes erhalten haben, obwohl zuvor gesagt wurde, dass nur diejenigen, die die digitale Ausgabe hatten, teilnahmeberechtigt waren.