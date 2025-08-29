Gears of War: Reloaded auf Steam wegen fehlendem Splitscreen und technischen Problemen geknallt

HQ

Der Koop-Shooter Gears of War: Reloaded funktionierte einwandfrei, als wir ihn auf PlayStation 5 getestet haben. Auf Steam sieht es jedoch deutlich düsterer aus: Nur 48 Prozent der Spieler, die eine Rezension abgegeben haben, haben ihr einen Daumen nach oben gegeben. Die größte Beschwerde? Keine Split-Screen-Unterstützung. Bis vor kurzem versprach die Steam-Store-Seite explizit Couch-Koop und erklärte:

"Kampagnen-Koop: Vernichtet gemeinsam die Locust-Bedrohung durch Kampagnen-Splitscreen oder Online-Koop"

Diese Zeile ist jetzt still und leise aus der Beschreibung verschwunden, aber die Spieler haben es nicht vergessen. Der geteilte Bildschirm war eines der am meisten gefeierten Features des Originals von 2006 und ist sowohl in der PS5- als auch in der Xbox Series-Version dieses Remasters intakt. PC-Spieler fühlen sich unterdessen im Regen stehen gelassen.

Hinzu kommt, dass sich die Meldungen über technische Probleme häufen. Einige Spieler haben unter häufigen Abstürzen gelitten, andere hatten Probleme, nachdem sie die Grafikeinstellungen angepasst hatten, und in vielen Fällen weigerte sich das Spiel, überhaupt zu starten, nachdem es mit einem Microsoft-Konto verknüpft wurde - etwas, das das Spiel erfordert. Ironischerweise funktionierte das Spiel Berichten zufolge gut, als sie auf Game Pass umstellten.

Die Fans hoffen nun, dass die Entwickler schnell mit Patches handeln, um sowohl die Stabilität als auch das Vertrauen wiederherzustellen. Bis dahin ist die Heuschreckenhorde vielleicht die geringste Sorge der PC-Spieler.

Haben Sie Probleme mit der PC-Version von Gears of War: Reloaded ?