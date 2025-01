Gears of War: E-Day wird mitentwickelt von People Can Fly

HQ

Nach einer kurzen Zeit mit Outriders und sogar dem Save the World -Modus von Fortnite kehrt der polnische Entwickler People Can Fly zu Gears of War zurück, um The Coalition zu helfen, Gears of War: E-Day zu machen. In einem neu veröffentlichten Blogbeitrag hat der leitenGears of War: Judgment de Entwickler bestätigt, dass er als unterstützendes Studio an das Projekt beteiligt ist und damit eine Tradition fortsetzt, bei der sie sogar dazu beigetragen haben, die ersten drei Hauptspiele der Serie zum Leben zu erwecken.

Sebastian Wojciechowski, CEO von People Can Fly, sagte über die Rückkehr zu Gears of War: "Die Rückkehr zur Zusammenarbeit am nächsten Kapitel dieser legendären Saga ist sowohl ein Privileg als auch eine aufregende Gelegenheit, auf der intensiven, viszeralen Action und dem reichhaltigen Storytelling aufzubauen, das die Fans lieben gelernt haben. Wir sind zutiefst dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Partner auf diesem Weg."

Der Studioleiter von The Coalition, Mike Crump, fügte dann folgendes hinzu: "Gears of War: E-Day ist nicht nur unser nächstes großes Spiel; es ist eine Rückkehr zu dem, was Gears of War-Spiele besonders und authentisch macht. Wir freuen uns, mit den talentierten Leuten von People Can Fly zusammenzuarbeiten, die schon so lange Teil des Vermächtnisses unseres Franchise sind."

Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung darüber, wann Gears of War: E-Day auf PC und Xbox Series X/S-Konsolen erscheinen wird, aber ein kürzlich veröffentlichter Bericht behauptet, dass das Spiel ein Debüt in diesem Jahr anstrebt, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres im Herbst oder um die Feiertage herum. Wenn das der Fall ist, können wir wahrscheinlich irgendwann im Sommer mit einer Bestätigung rechnen.