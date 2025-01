Bericht: Gears of War: E-Day und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster erscheint 2025

HQ

Nach dem Xbox Developer Direct am Donnerstag ist es ziemlich offensichtlich, dass sich Game Pass-Abonnenten auf einen phänomenalen Frühling gefasst machen und in den nächsten vier Monaten Ninja Gaiden II Black, Avowed, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 und Doom: The Dark Ages spielen können, um nur einige Titel zu nennen.

Aber es könnte sogar noch besser werden, denn laut Tom Warren, dem Redakteur von The Verge, wird noch mehr kommen. In einem neuen Artikel mit dem Titel "2025 looks like a great year for Xbox" erinnert er uns daran, dass The Outer Worlds 2 und Fable beide in diesem Jahr erscheinen sollen und dass er gehört hat, dass Gears of War: E-Day auch ein Titel für 2025 ist.

Und als ob der Frühling nicht schon hektisch genug wäre, merkt Warren an, dass er gehört hat, dass das noch unangekündigte (aber viel diskutierte) Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion im "späten Frühling oder Frühsommer 2025" erscheinen wird. Er deutet auch an, dass es endlich an der Zeit sein könnte, das Rollenspiel Clockwork Revolution oder das kommende Contraband der Just Cause-Entwickler auf dem Sommerevent von Microsoft zu sehen.

Es hat eine Weile gedauert, bis die Xbox-Maschinerie mit allen Spieleentwicklern des Unternehmens zum Laufen gebracht wurde, aber es sieht so aus, als ob 2025 der Beginn eines stetigen Stroms aufregender Unterhaltung von Microsoft sein könnte.