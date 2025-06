Gears of War: E-Day und ein neues Halo-Abenteuer erscheint 2026

HQ

Am Sonntagabend beendete Microsoft sein riesiges Xbox Games Showcase-Event, und wie üblich gab es viel zu sehen. Eines der interessantesten Dinge wurde aber nur kurz erwähnt, als Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer am Ende sagte:

"Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass die Spieler 25 Jahre Xbox mit einem neuen Fable, dem nächsten Forza, dem Gears of War E-Day und der Rückkehr eines Klassikers feiern können, der uns von Anfang an begleitet hat."

Wie Sie vielleicht wissen, wird die Xbox im Jahr 2026 25 Jahre alt, und es scheint, dass wir uns auf eine große Feier freuen können. Bereits im Februar wurde bestätigt, dass sich Fable bis 2026 verzögern würde, und anscheinend ist dies immer noch der Fall, zusammen mit Gears of War: E-Day, die zuvor kein Veröffentlichungsfenster hatten.

Umso überraschender ist jedoch die Tatsache, dass im nächsten Jahr eine neue Forza kommt. Nichts dergleichen wurde angekündigt, und wir wissen nicht, ob es Forza Horizon 6 oder etwas Neues aus dem Motorsport ist. Ersteres ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, und hoffentlich werden wir bald mehr sehen, da es in etwa einem Jahr Premiere haben soll.

Das letzte Spiel, das Spencer erwähnt hat, wird nicht speziell genannt, aber es gibt nicht so viele Titel, die es schon so lange gibt und die immer noch relevant sind. Es kann im Grunde nur Halo sein. Da Halo: Combat Evolved im Jahr 2026 ebenfalls 25 Jahre alt wird und es immer wieder Gerüchte über ein Remake in der Unreal Engine 5 gab, ist das wohl das wahrscheinlichste Szenario.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2026 ein großartiges Jahr für ein Game Pass-Abonnement zu sein scheint, aber wir gehen davon aus, dass all diese Titel auch auf anderen Plattformen verfügbar sein werden.