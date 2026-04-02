Gears 6 könnte ein Vater-Sohn-Duell werden, wenn der Synchronsprecher entscheiden darf

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Es sind sechs Jahre vergangen, seit Gears Tactics veröffentlicht wurde, und sieben Jahre seit Gears 5. Das ist mit Abstand die längste Pause ohne neue Spiele in dieser Serie, aber 2026 ist die Zeit endlich gekommen. Später in diesem Jahr wird Xbox Game Studios Gears of War: E-Day veröffentlichen, und es sieht so aus, als würde es keine Verzögerungen geben, da Microsoft diesen Sommer nach dem Xbox Games Showcase am 7. Juni eine eigene Veranstaltung zum Spiel veranstalten wird.

Bisher war The Coalition ziemlich geheimnisvoll bezüglich der Geschichte des Spiels, aber wir wissen, dass sie lange vor dem ersten Spiel spielt, was bedeutet, dass wir einen jüngeren Marcus Fenix kennenlernen werden.

Aber irgendwann wird wahrscheinlich ein Gears of War 6 veröffentlicht, bei dem die Entwickler das Ende des fünften Spiels berücksichtigen müssen, das, wie wir wissen, eine wichtige Entscheidung enthielt. Der Synchronsprecher der Hauptfigur JD Fenix (Marcus' Sohn) hat in den sozialen Medien erklärt, dass er eine Zukunftsidee hat, von der er glaubt, dass sie das Problem löst, und er würde gerne zur Serie zurückkehren:

"Ich habe eine Lösung dafür, egal was du wählst. In der Hoffnung, dass Del kanonisch ist, verliert Marcus den Verstand und geht abtrünnig, und man erfährt, dass JD irgendwie wiederbelebt und von Swarm kontrolliert wurde, sein Vater muss gegen ihn kämpfen. Aber irgendwie rettest du ihn. Ich weiß noch nicht wie."

Was hältst du von diesem Setup?