Gauner hassen den Star Wars Outlaws Protagonisten, weil er zu hässlich ist

Es ist wahrscheinlich am besten, den Diskurs über weibliche Protagonisten und Charaktere in Spielen derzeit zu meiden. Jede wirkliche Debatte wurde entfernt, um Betrügern willen, die verzweifelt versuchen, jede Aufmerksamkeit zu erregen, die sie bekommen können, indem sie behaupten, dass das Spielen durch den woken Mob ruiniert wird.

Das neueste Ziel des Hasses ist Kay Vess, der Protagonist des kommenden Star Wars Outlaws. Nun hat Ubisoft in letzter Zeit für dieses kommende Open-World-Action-Adventure einiges einstecken müssen, da sich die Preise für einige Editionen unverhältnismäßig anfühlen, aber dann muss natürlich die laute Menge einschreiten und sagen, dass das Spiel sterben wird, nur weil sie seinen Hauptcharakter nicht attraktiv finden.

Der Einstieg in den Gaming-Diskurs ist normalerweise ein Minenfeld, aber in letzter Zeit fühlt es sich besonders wie ein nukleares Ödland an, da die Old-School-Gamer, die sich selbst als Gegenkultur bezeichnen, ständig ein neues Spiel finden, das sie bis zum Äußersten loben oder von Steam streichen können. In Wirklichkeit ist das "Problem" einfach nicht so tiefgreifend, wenn es überhaupt existiert. Star Wars ist eine Galaxie voller brüllender pelziger Kreaturen, Droiden, die mit einem einfachen Piepton viel zu viel Charme versprühen, und doch gibt es anscheinend keinen Platz für eine Frau, die manche Menschen nicht attraktiv finden?