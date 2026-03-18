Gato Roboto und Gunbrella Entwickler kehren für Pixel Dungeon-Scroller zurück Dark Scrolls

Devolver Digital hat gerade eines der nächsten Spiele vorgestellt, das es veröffentlichen wird. Bekannt als Dark Scrolls, gilt dies als ein "pixel-perfekter Dungeon-Scroller", der herausforderndes Gameplay und Roguelike-Fortschritt miteinander verbindet, mit dem Projekt der Entwickler von Gato Roboto, Gunbrella und Demon Throttle, insbesondere der Leute von Doinksoft.

Dark Scrolls ist ein Spiel, das die Spieler dazu auffordert, handgefertigte Räume zu durchlaufen, die durch prozedurale Generierung miteinander verbunden sind, alles um sicherzustellen, dass sich keine zwei 'Durchläufe' gleich anfühlen. Ebenso gibt es mehrere spielbare Charaktere zu meistern, mit neun skurrilen Optionen, die einzigartige Waffen und Werkzeuge ins Erlebnis bringen und mit Schmuckstücken und anderen Gegenständen aufgerüstet und angepasst werden können.

Uns wird gesagt, dass Dark Scrolls sowohl Solo- als auch Mehrspieler-Action bieten wird und dass das Mehrspieler-Element sowohl lokale als auch Online-Gameplay umfasst. Die visuelle Ausrichtung gilt als altmodisch mit Effekten, Musik und Pixelgrafiken, die trotz moderner Steuerung und Gestaltung " klassische Spiele von früher" widerspiegeln sollen. Ebenso wird Dark Scrolls, wenn der Launch später in diesem Jahr erscheint, sowohl auf PC als auch auf der Nintendo Switch erscheinen.

Über den Grund, warum sie Dark Scrolls machen wollten, erklärt Doinksofts Cullen Dwyer urkomisch: "Immer wenn ich nach 'Roguelike' suche, finde ich nicht das, wonach ich suche. Ich bekomme ein Pokerspiel oder ein Pachinko-Spiel oder eine herzliche Erzählung über einen griechischen Gott oder einen Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. Wie sind das überhaupt wie ein rundenbasierter, grid-locked Dungeon Crawler aus den 1980ern, den man in der Kommandozeile mit Vim-Steuerungsbelegungen spielen kann? Sie haben 'Zufall'? Erbärmlich. Und hier bin ich, Teil des Problems. Man kann es genauso gut auch ein Metroidvania nennen."

Unten sieht man einen Trailer zu Dark Scrolls sowie einige Bilder des Spiels.