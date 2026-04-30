Garry's Mod-Nachfolger s&box startet mit gemischten Bewertungen auf Steam

Garry's Mod-Fans haben jahrelang darauf gewartet, dass Facepunch Studios den neuen Titel s&box veröffentlicht. Das Sandbox-Spiel hatte viel Hype, das sagte, man könne im Grunde alles machen, was man wollte, und wenn man sein eigenes Spiel machen wollte, könnte man es auf Steam veröffentlichen und damit Geld komplett für sich selbst verdienen. Es war als Sandbox-Paradies gedacht, aber das Endergebnis war alles andere als das.

Von den 2.263 Nutzerbewertungen auf Steam zum Zeitpunkt des Schreibens sind nur 45 % positiv. Das hält die Nutzerbewertung weiterhin bei einer Gesamtbewertung von gemischt, zeigt aber, dass s&box bei weitem nicht so beliebt ist wie sein Vorgänger. "Nachfolger von Gmod? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ein verdammtes ****** Chaos... Das ist eine Schande für seinen Vorgänger", schrieb ein Rezensent.

Die Ansichten werden von einem großen Teil der Top-Rezensenten geteilt. Diejenigen, die negative Bewertungen auf s&box hinterlassen, gehen sehr ins Detail und nennen KI-Bilder in von Entwicklern erstellten Spielen sowie fehlende Funktionen, schlampige Performance und mangelnde Zugänglichkeit im Vergleich zu anderen, ähnlichen Plattformen wie Roblox.

Es gibt jedoch positive Meinungen. Viele Menschen erkennen an, dass dieses Spiel eine Plattform ist, um Spiele in seinen frühesten Phasen zu machen, und daher sollte die breite Nutzerbasis nicht von Anfang an mit GMod-Funktionalität rechnen. Außerdem haben die Entwickler Probleme anerkannt und müssen diese von nun an bearbeiten und hoffentlich die Nutzerbewertung verbessern. Wir müssen bald wieder bei s&box nachfragen und sehen, ob sich die Wahrnehmung verändert hat.