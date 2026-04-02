Garry's Mod-Nachfolger s&box legt sein Veröffentlichungsdatum fest

Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Garry's Mod ist Facepunch Studio bereit für seinen nächsten Sandbox-Launch. Im Grunde als Nachfolger von Garry's Mod tauscht s&box die charmanten, aber veralteten Source-Grafiken gegen die auffällige Source 2-Engine und ein eigenes, einzigartiges visuelles Aussehen. Dennoch behält es viel vom Gameplay-Charme bei, sodass Spieler im Grunde alles erschaffen können, was sie wollen, einschließlich Spiele, die sie dann als eigenständige Projekte auf Steam veröffentlichen können.

Das Veröffentlichungsdatum für s&box erfolgte als Update der Steam-Seite (entdeckt von PC Gamer). Es gab keine große Ankündigung, aber wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass s&box am 28. April eintreffen wird. Die einzige offene Frage ist, welchen Preis das Spiel haben wird, wenn es später in diesem Monat erscheint.

In der Vergangenheit hat Schöpfer Garry Newman gesagt, dass es ähnlich wie Garry's Mod bepreist sein wird, was bedeutet, dass das Spiel wahrscheinlich nicht viel Geld sprengt. So viele Jahre nachdem Spiele wie Prop Hunt, Trouble in Terrorist Town, Melon Bomber und andere das Internet erobert haben, müssen wir jedoch sehen, ob s&box die gleiche Menge viraler Sensationen erzeugen können.