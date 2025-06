Gandalf taucht im neuen Tales of the Shire Gameplay-Trailer im Auenland auf

HQ

Am 29. Juli hat das Warten endlich ein Ende. "Herr der Ringe"-Fans, die gemütlichere Spiele mögen, hatten bisher nicht die meisten Gelegenheiten, beides zu kombinieren, aber Tales of the Shire bringt das entspannte Tempo des Hobbit-Lebens in deine Hände.

Im neuen Gameplay-Trailer sehen wir, wie Hobbits ihre Zeit mit drei Hauptdingen verbringen: Freunden, Nahrungssuche und Nahrung. Du kannst Hobbingen und das Auenland durchstreifen, um dein Zuhause aufzupeppen, feine Rezepte zu kreieren und dein Leben so aufregend wie möglich zu gestalten, bevor es Zeit ist, für ein drittes Frühstück nach Hause zurückzukehren.

Das Spiel bietet auch einen Cameo-Auftritt von Gandalf sowie riesige Hobbit-Partys, die uns an Bilbo Beutlins Geburtstag zu Beginn der Herr der Ringe-Trilogie erinnern. Schaut euch unten mehr vom Gameplay selbst an:

Tales of the Shire erscheint am 29. Juli für Xbox Series X/S, PS5 und PC.