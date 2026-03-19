Gamestop: Xbox 360, PlayStation 3 und Wii You sind jetzt offiziell Retro-Formate

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Was genau ist eine Retro-Konsole? Wir können uns alle darauf einigen, dass es ältere Konsolen sind – aber wie viel älter? Ist die PS Vita eine Retro-Konsole? Wie sieht es mit der Xbox 360 oder überhaupt der Dreamcast aus? Die Antwort ist natürlich subjektiv, aber der Videospielhändler Gamestop ist immer noch ein ziemlich guter Indikator, und sie haben nun entschieden, wo die Grenze zieht.

In einer offiziellen Erklärung behaupten sie nun, dass die Xbox 360, PlayStation 3 und Wii U alle als Retro-Geräte eingestuft werden. Als Begründung erklären sie:

"Das Urteil wurde nach sorgfältiger Analyse mehrerer Indikatoren getroffen, darunter: das Vorhandensein von Komponentenkabeln, das Fehlen von Fortnite und die Erkenntnis, dass sie gestartet wurden, als George W. Bush noch Präsident war."

Wenn du in einem Land lebst, in dem es Gamestop noch gibt, bekommst du für diese Konsolen eine Weile mehr Geld, da sie jetzt genauso retro sind "wie der Sega Saturn und der Nintendo DS." Die Konsolen müssen nicht einmal komplett sein, und Defekte sind völlig akzeptabel – solange sie zumindest starten können.

Wenn dich die Vorstellung, dass deine Xbox 360 jetzt eine Retro-Konsole ist, alt fühlen lässt, hat Gamestop einige beruhigende Neuigkeiten. Sie schließen ihren Beitrag mit den Worten:

"Gamestop möchte die Öffentlichkeit auch daran erinnern, dass diese Systeme zwar offiziell als Retro klassifiziert sind, aber immer noch sehr cool sind und jeder, der zum Start eines besaß, absolut nicht alt ist."