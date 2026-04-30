GameStop trollt Sony angesichts der Playstation-DRM-Kontroverse

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Wie die meisten von euch wissen, gab es in den letzten Tagen eine ziemlich hitzige Diskussion über Playstation und das angebliche 30-Tage-DRM, die sich schnell zu einem der größten Gesprächsthemen der letzten Jahre entwickelt hat. Und obwohl wir jetzt (endlich) ein offizielles Update von Sony erhalten haben, hat Gamestop die Gelegenheit genutzt, uns alle daran zu erinnern, dass physische Spiele immer noch herrschen, und sich zudem über Sony wegen ihres PR-Fehlers lustig zu machen.

In einem Social-Media-Post macht sich die Kette klar über Playstation lustig und erinnert uns daran, dass physische Kopien deiner Spiele immer noch die beste Alternative sind.

"Wir glauben, dass Spiele für die Spieler funktionieren sollten, nicht gegen sie. Wenn du es besitzt, solltest du es jederzeit und überall spielen können, egal ob online oder offline. Wir sind hier, um zu helfen. Starte eine echte Sammlung, die du spielen, teilen und tauschen kannst, nur bei Gamestop."

Kurz gesagt, sie erinnern uns daran, dass digitales Eigentum im Grunde bedeutet, dass man nur eine Lizenz hat und dass man sich an sie und ihre Filialen wenden sollte, um sich eine physische Sammlung aufzubauen.