Gamestop macht ein Gebot von 55 Milliarden Dollar für eBay

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Was zunächst wie ein schlechter Aprilscherz klang, ist nun bestätigt worden. GameStop gibt ein Gebot von 55 Milliarden Dollar auf eBay ab, genauer gesagt 123 Dollar pro Aktie. Der Deal soll durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien finanziert werden, wobei die Hälfte der Zahlung in jeder Form erfolgt.

Hinter dem Angebot steht GameStop-CEO Ryan Cohen, der laut Berichten eBay in eine Plattform verwandeln möchte, die mit Amazon konkurrieren kann. Er ist überzeugt, dass dies durch verschiedene intensive Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen möglich sein wird, darunter solche im Bereich Live-Trading und physische Geschäfte, die als Hubs dienen. Bisher gab es keine offizielle Stellungnahme von eBay zu diesem Thema.

Was haltet ihr davon? Würden eBay und GameStop gut zusammenarbeiten?