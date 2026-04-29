Games Done Quick veranstaltet dieses Jahr ein Charity-Speedrunning-Event auf der Gamescom

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Falls du noch nicht genug für die Gamescom 2026 gehypt warst, gibt es jetzt einen weiteren großen Grund, sich zu freuen. GDQ oder Games Done Quick, der Wohltätigkeits-Speedrunning-Veranstalter, kommt endlich nach Europa mit einem dreitägigen Live-Event in Köln, auf der Gamescom.

Dort sehen wir, wie die schnellsten Spieler der Welt aus einem kuratierten Line-up unglaubliche Herausforderungen angehen und ihre Fähigkeiten zum Wohle eines guten Zwecks präsentieren. Auf der Gamescom-Veranstaltung wird GDQ Gaming for Democracy zugutekommen, eine Initiative, die in Partnerschaft mit der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Digitale Spielekultur ins Leben gerufen wurde und bürgerschaftliches Engagement und demokratische Werte durch Gaming unterstützt.

"Wir freuen uns sehr, Games Done Quick global zu erweitern und ein Live-Event zur Gamescom in Deutschland zu bringen – eine Chance, die für unser Team unglaublich bedeutend ist. Diese Partnerschaft unterstützt nicht nur eine großartige Initiative, sondern schafft auch Raum für mehr Läufer, insbesondere solche, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, in die USA zu reisen", sagte Games Done Quick-Inhaberin und Geschäftsleiter Ashley Farkas in einer Pressemitteilung.

Tim Endres, Direktor von Gamescom, ergänzte: "Speedrunning fesselt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns daher umso mehr, gamescom GDQ anzukündigen. Dies gibt den Fans in Europa die erste Gelegenheit, dieses beliebte Format live zu erleben. Gleichzeitig unterstreicht die Veranstaltung die Bedeutung von gamescom nicht nur in seiner führenden Rolle für die Spielebranche und Community, sondern auch als Plattform für soziale Interaktion."

Das erste europäische Event und die erste Partnerschaft von GDQ mit Gamescom findet vom 28. bis 30. August statt. Wenn Sie teilnehmen möchten, öffnen die Runner-Einreichungen am 4. Mai.