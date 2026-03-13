Gamer zeigten, dass sie 2025 am glücklichsten waren, wenn sie 30-50 Dollar für Premium-Releases ausgaben, so ein neuer Bericht

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Da 70-Dollar-Premium-Veröffentlichungen die Norm sind, zusammen mit dem Anstieg von 80-Dollar-Titeln von einigen großen Publishern, scheint es, als würden wir nicht die Schnäppchen bekommen, die wir von ihren Spielen gewohnt sind. Wenn 2025 jedoch etwas bewies, dann, dass Premiumpreise nicht immer Premiumqualität bedeuteten, und viele großartige Spiele lagen im Bereich von 30 bis 50 Dollar.

Ein neuer Bericht von NewZoo hebt diesen Preispunkt als die beliebteste und am schnellsten wachsende Marke auf allen Gaming-Plattformen ab 2025 hervor. Mit Titeln wie ARC Raiders, Split Fiction und Clair Obscur: Expedition 33, die alle in diese Preisklasse fallen, ist es leicht zu verstehen, warum Spieler es überall so beliebt fanden. Niedrigere Preispunkte, die unter dem 30-Dollar-Bereich liegen, fanden großen Erfolg auf dem PC, wo Friendslop-Titel 2025 den Markt dominierten.

Für teurere Spiele schien die Konsole der richtige Ort zu sein, außer bei Xbox, wo das Wachstum im Vergleich zu anderen Plattformen im Jahresvergleich stagnierte. Rückblickend auf die 30-50-Dollar-Spanne scheint dies jedoch eine großartige Möglichkeit zu sein, den Spielern zu vermitteln, dass sie ein Premium-Erlebnis erhalten, mit einem kleinen Vorbehalt. Im Fall von ARC Raiders zum Beispiel bekommst du ein großartiges Mehrspieler-Erlebnis, aber du wirst keine Einzelspieler-Kampagne haben, wie man sie von einem vollwertigen 70-Dollar-Spiel erwarten würde. Clair Obscur: Expedition 33 ist dort wahrscheinlich eine Ausnahme, was ein weiterer Grund sein könnte, warum es so viele Preise gewonnen hat, aber dieser Preis wird von NewZoo für AA-Spiele empfohlen, die ein breiteres Publikum erreichen wollen, sowie für Remakes oder Remaster, die den Spielern Wert bieten wollen, ohne sie zu einem hohen Preis zu zwingen.