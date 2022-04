Gameplay zeigt virtuelle Untersuchungen in AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative

HQ

Gestern hat Spike Chunsoft neues Gameplay veröffentlicht, das die Informationen aufgreift, die sie bereits vor drei Wochen mit uns geteilt haben.

Zur Erinnerung: Das Spiel spaltet sich grundsätzlich auf zwei Bestandteile auf, die sich gegenseitig bedingen. Neben der Befragung von Zeugen ist im Visual-Novel-Part die verhältnismäßig statische Untersuchung von Tatorten vorgesehen. Die gesammelten Indizien und Anhaltspunkte können von leistungsstarken KI-Helfern mittels VR-Technologie noch an Ort und Stelle verarbeitet und überprüft werden, doch wenn wir nicht weiterkommen, müssen wir sprichwörtlich unseren Horizont erweitern.

Dazu dient der Somnium-Teil, mit dem die ABIS-Agenten ins Unterbewusstsein von Verdächtigen und Zeugen vordringen können. Dieser Spielbereich ähnelt einem komplexen Puzzle, da wir durch Entscheidungen und durch die Manipulation von Objekten in übernatürlichen 3D-Umgebungen verschlossene Erinnerungen aufdecken, die hoffentlich zur Lösung des Falls beitragen. Beide Aspekte wurden in AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative inhaltlich erweitert und einige dieser Neuerungen zeigen uns die Entwickler im jüngsten Video.

Die zweite Neuigkeit ist ein zusätzlicher Kaufanreiz, der Spieler dazu drängen soll, das Spiel möglichst zum Originalpreis zu kaufen. Der Publisher spendiert Besitzern von physischen oder digitalen Kopien von AI 2 zwischen dem 24. Juni und dem 14. Juli zwei neue DLC-Kostüme, mit denen ihr die beiden KIs Aiba und Tama einkleiden könnt. Ein T-Shirt mit einem von drei Motiven und ein Hot-Dog-Kostüm mögen nicht der spannendste Frühkäuferbonus sein, aber einem geschenkten Gaul...

