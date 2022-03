Spike Chunsoft baut Investigation und Somnium-Bereich in AI 2: Nirvana Initiative aus

HQ

Für die Fortsetzung von AI: The Somnium Files wird Spike Chunsoft auf den bestehenden Spielmechaniken des Originals aufbauen. In einem kleinen Artikel stellen die Entwickler diese Woche die wesentlichsten Neuerungen der beiden zentralen Gameplay-Bereiche von AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative vor, in die das 3D-Abenteuer unterteilt ist.

In der Spielwelt sammeln wir während der Untersuchungen Beweise, befragen Zeugen und stellen Nachforschungen an. Die beiden Ermittler Mizuki und Ryuki können dank ihrer jeweiligen KI-Partner Aiba und Tama auf die virtuelle Realität zugreifen, um darin zum Beispiel den Ablauf von Ereignissen zu rekonstruieren. Die Gedanken unserer menschlichen Kollegen lassen sich bequem via „Wink Psync" abfragen - auf diese Weise gelangen wir an neue Hinweise, ohne dass Außenstehende davon etwas mitbekommen.

Gesammelte Hinweise überprüfen wir wie gehabt im Somnium - einer Art Traumwelt, die im Gedächtnis von Zeugen und Verdächtigen existiert. Dort müssen wir, genau wie im ersten Spiel, innerhalb von sechs Minuten blockierte Erinnerungen hervorrufen, um versteckte Wahrheiten zum Vorschein zu bringen. Anscheinend werden wir diesmal zwischen der Realität und diesen Traumbereichen hin und her wechseln können. In jedem Fall sollen diese Bereiche unter anderem aufgrund von vertikalen Bewegungen etwas dynamischer ausfallen.

AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative erscheint am 24. Juli auf allen aktuellen Plattformen. In diesem Abenteuer untersuchen wir als Angehörige eines Spezialteams innerhalb des Metropolitan Police Departments den mysteriösen Mordfall einer zerstückelten Leiche.